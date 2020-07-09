Момент задержания хабаровского губернатора Фургала попал на видео

Запись с места задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала была опубликована Следственным комитетом России. Губернатор задержан по делу об организации покушения на убийство и убийства нескольких бизнесменов.

СК возбудил уголовное дело против Фургала. Следствие считает, что он причастен к многоэпизодному делу в отношении ОПГ, которая связана с особо тяжкими преступлениями против предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. В расследовании дела также участвует ФСБ России, передает РИА Новости.

На видео показано, как правоохранители быстро подходят к автомобилю Фургала. Они надевают на него наручники, после чего сажают в свою служебную машину.