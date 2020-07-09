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7:31   9 Июля 2020
Общество

Момент задержания хабаровского губернатора Фургала попал на видео

Момент задержания хабаровского губернатора Фургала попал на видео

Запись с места задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала была опубликована Следственным комитетом России. Губернатор задержан по делу об организации покушения на убийство и убийства нескольких бизнесменов.

СК возбудил уголовное дело против Фургала. Следствие считает, что он причастен к многоэпизодному делу в отношении ОПГ, которая связана с особо тяжкими преступлениями против предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. В расследовании дела также участвует ФСБ России, передает РИА Новости.

На видео показано, как правоохранители быстро подходят к автомобилю Фургала. Они надевают на него наручники, после чего сажают в свою служебную машину.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ск рф #видео #хабаровский край #фургал

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