Сафонов рассказал о дополнительной выплате пенсионерам

Более 1,5 млн пенсионеров России в 2020 году могут рассчитывать на единовременную выплату, сумма которой составляет 12 700 рублей. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, как будет формироваться выплата.

Данная выплата, по словам Сафонова, будет формироваться в рамках программы накопительного пенсионного страхования, передает "Экономика сегодня". Он сообщил, что когда у пенсионеров накапливается минимальная сумма, то ее можно будет получить единовременно или же по частям.

Большинство пожилых людей прибегают к первому варианту выплат, подчеркнул профессор. Он добавил, что по закону, минимальная выплата для пенсионеров должна быть не меньше 12 тыс. рублей, но у ряда получателей она даже больше, по словам Александра Сафонова.