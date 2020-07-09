Военные Венесуэлы сбили неопознанный американский самолет с наркоторговцами

Венесуэльские военные сбили небольшой самолет, у которого был американский регистрационный номер. По неподтвержденной информации, воздушное судно принадлежало наркоторговцам.

Стратегическое оперативное командование южноамериканской республики сообщает, что военные "ночью 7 июля зафиксировали самолет наркоторговцев с американским регистрационным номером" в воздушном пространстве Венесуэлы.

"После выполнения предусмотренного законом протокола, самолеты ВВС приступили к нейтрализации судна", — отмечено в Twitter командования.

С 2013 года в Венесуэле действует закон, позволяющий сбивать самолеты наркоторговцев, пролетающих над территорией страны.