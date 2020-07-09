Бывший глава генштаба Украины вновь обвинил Россию в "готовящемся вторжении"

Россия "готовится" ввести свои вооруженные силы на территорию Украины с целью возобновления водоснабжения Крыма днепровской водой. Об этом заявил бывший глава генерального штаба Украины Виктор Муженко.

Москва, по словам Муженко, якобы разработала план, в рамках которого российские войска зайдут не со стороны полуострова, а со стороны востока. Экс-начальник генштаба также отметил, что перед так называемым наступлением Россия начнет создавать конкретные условия для реализации военного вторжения.

"В первую очередь, это хаос на Украине, паралич всех органов государственного управления, военного управления. Этому будет предшествовать мощная информационная операция", — считает Муженко.

В 2014 году народ Крыма провел референдум, по результатам которого подавляющее большинство высказалось за воссоединение с Россией. В ответ на это правительство Украины приняло решение о создании водной блокады для полуострова, передает РИА Новости.