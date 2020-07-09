ФСБ подтвердила секретный статус данных в деле советника главы "Роскосмоса"

Данные, которые мог передать советник корпорации "Роскосмос" и журналист Иван Сафронов, носили секретный характер. Соответствующее заявление сделал его адвокат Иван Павлов, ссылаясь на ФСБ.

Павлов уточнил, что в деле присутствуют два заключения, которые указывают на секретность переданных Сафроновым данным. Одно из них датировано сентябрем прошло года, а второе — маем этого года. Он добавил, что об этих заключениях говорится в постановлении об открытии уголовного дела. В ближайшее время адвокаты намерены попросить следствие обосновать обвинение, отметил он.

Иван Сафронов был задержан в Москве накануне утром. Согласно версии ФСБ, он причастен к сбору данных и передачи сведений, которые являются государственной тайной. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.