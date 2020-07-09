Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина никогда не вернет Крым

Жители Крыма никогда не захотят вернуться под власть Украины из-за действий Киева. Соответствующее мнение выразила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в студии NewsOne.

Герман в качестве примера привела Донбасс, который также был утерян украинскими властями. Киев игнорирует Минские соглашения, в результате чего Украина получила репутацию страны, которая не выполняет взятые на себя обязательства, передает РИА Новости.

"Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, в то государство, которое своим людям, считая Крым нашим, считая крымчан нашими соотечественниками, она не даст им воды?" — заявила Герман.

По словам депутата, в украинских селах всегда можно найти кружку у колодца, чтобы любой желающий мог выпить воды. Однако Киев, который постоянно кричит о желании вернуть Крым, не может удовлетворить даже самые простые потребности жителей полуострова.