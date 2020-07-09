Пушков заявил, что решение Литвы о прекращении вещания RT не имеет правовых основ

Запрет литовскими властями трансляции телеканалов группы Russia Today незаконен. Об этом в своем Twitter написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор напомнил о недавнем закрытии агентства "Спутник" властями Эстонии. По его мнению, оно похоже на запрет Литвы. Евросоюз также не поддержал этого решения. Более того, по словам Пушкова, ЕС не принимал санкции в отношении средства массовой информации, поэтому заявления Вильнюса о выполнении его требований необоснованны.

"Правовых основ у решения нет. Ссылки на выполнение санкций ЕС абсурдны: ЕС не вводил санкций против СМИ. Чистый и откровенный произвол", — написал Пушков.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала решение Литвы "фантасмагорической тупостью". По ее мнению, власти перепутали МИА "Россия сегодня" и Russia Today.