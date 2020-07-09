"Литературная газета" напомнила о таланте Льва Кассиля

Известный детский писатель Лев Кассиль — лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). 10 июля ему могло бы исполниться 115 лет. "Литературная газета" напомнила о его бесценном подарке в годы ВОВ.

Лев Кассиль устроил для советских детей праздник под названием "Книжкины именины", который состоялся в страшные для всех времена, передает "Литературная газета".

Школьники собрались в Колонном зале Дома Союзов 26 марта 1943 года прослушать выступление своих любимых авторов. Некоторые писатели прибыли прямо с фронта на концерт, чтобы обрадовать детей. Впоследствии "Книжкины именины" люди вспоминали как "праздник надежды".