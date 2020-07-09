Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Литературная газета" напомнила о таланте Льва Кассиля

"Литературная газета" напомнила о таланте Льва Кассиля

 Волынец предложила перенести День России из-за дня рождения Джорджа Буша

Волынец предложила перенести День России из-за дня рождения Джорджа Буша
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина никогда не вернет Крым

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина никогда не вернет Крым

 Пушков заявил, что решение Литвы о прекращении вещания RT не имеет правовых основ

Пушков заявил, что решение Литвы о прекращении вещания RT не имеет правовых основ
Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

 Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»
"Литературная газета" напомнила о таланте Льва Кассиля

"Литературная газета" напомнила о таланте Льва Кассиля

 Волынец предложила перенести День России из-за дня рождения Джорджа Буша

Волынец предложила перенести День России из-за дня рождения Джорджа Буша
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина никогда не вернет Крым

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина никогда не вернет Крым

 Пушков заявил, что решение Литвы о прекращении вещания RT не имеет правовых основ

Пушков заявил, что решение Литвы о прекращении вещания RT не имеет правовых основ
Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

 Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»
4:57   9 Июля 2020
Политика

Жалобы украинцев в Черновцах разозлили Зеленского и заставили его сбежать от народа

Жалобы украинцев в Черновцах разозлили Зеленского и заставили его сбежать от народа

Президент Украины Владимир Зеленский накануне прибыл с рабочим визитов в Черновцы. Однако, когда местные жители начали жаловаться на многочисленные нарушения в работе чиновников, лидер страны разозлился и сбежал от недовольных соотечественников.

Свидетельствует об этом видео журналиста Петра Сологуба, опубликованное в Facebook. На кадрах видно, как Зеленский безуспешно пытается выстроить диалог с уставшими от чиновнического произвола гражданами. Жители Черновцов начали озвучивать претензии касательно вырубки лесов, подавления сельских демонстраций и других инцидентов.

"Ну давай... Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов", — недовольно высказался Зеленский.

Как передает "Страна.ua", президент быстро распорядился собрать все необходимые сведения, после чего скрылся от народа, игнорируя продолжавшиеся жалобы. Политолог Андрей Головачев ранее назвал главу Украины "кидалой" и указал на его склонность ко лжи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#зеленский #жалобы украинцев #политолог Головачев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...