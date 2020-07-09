Жалобы украинцев в Черновцах разозлили Зеленского и заставили его сбежать от народа

Президент Украины Владимир Зеленский накануне прибыл с рабочим визитов в Черновцы. Однако, когда местные жители начали жаловаться на многочисленные нарушения в работе чиновников, лидер страны разозлился и сбежал от недовольных соотечественников.

Свидетельствует об этом видео журналиста Петра Сологуба, опубликованное в Facebook. На кадрах видно, как Зеленский безуспешно пытается выстроить диалог с уставшими от чиновнического произвола гражданами. Жители Черновцов начали озвучивать претензии касательно вырубки лесов, подавления сельских демонстраций и других инцидентов.

"Ну давай... Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов", — недовольно высказался Зеленский.

Как передает "Страна.ua", президент быстро распорядился собрать все необходимые сведения, после чего скрылся от народа, игнорируя продолжавшиеся жалобы. Политолог Андрей Головачев ранее назвал главу Украины "кидалой" и указал на его склонность ко лжи.