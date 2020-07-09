Волынец предложила перенести День России из-за дня рождения Джорджа Буша

Празднование Дня России необходимо перенести на 1 июля. Такое мнение выразила председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

День России традиционно отмечается 12 июня, однако Волынец считает, что эта дата не подходит для национального праздника. Она напомнила, что именно в этот день в 1990 году была подписана Декларация о государственном суверенитете РСФСР, что стало началом развала СССР.

"Большинство россиян рассматривают эту дату как трагическую в истории нашей страны. Празднование Дня России выйдет в этот день скорее насмешкой, чем праздником", — цитирует ее телеканал "360".

Кроме того, 12 июня свой день рождения отмечает бывший американский президент Джордж Буш. Волынец считает, что это не является обычным совпадением. Она предлагает перенести День России на 1 июля, так как именно в этот день россияне проголосовали за внесение поправок в Конституцию РФ.