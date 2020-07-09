Симоньян ответила на запрет Литвы транслировать телеканалы группы RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян указала на необразованность властей Латвии, которые, судя по всему, перепутали МИА "Россия сегодня" и Russia Today. По ее словам, ничем другим решение Вильнюса о запрете вещания RT объяснить нельзя.

Литва ограничила трансляцию Russia Today из-за направленных в адрес журналиста Дмитрия Киселева санкций, который, по мнению литовских властей, возглавляет телеканал. Симоньян назвала это решение "фантасмагорической тупостью", передает Федеральное агентство новостей.

"Дмитрий Киселев возглавляет МИА "Россия сегодня". Они, наверное, в Google просто забили "Россия сегодня", и им перевело Russia Today. Ничем другим эту фантасмагорическую тупость я объяснить не могу", — заявила Симоньян.

Главный редактор заявила об этом в эфире телеканала "Россия-24". Она также напомнила, что возглавляет RT уже 15 лет, с момента его основания.