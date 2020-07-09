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4:00   9 Июля 2020
Общество

Симоньян ответила на запрет Литвы транслировать телеканалы группы RT

Симоньян ответила на запрет Литвы транслировать телеканалы группы RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян указала на необразованность властей Латвии, которые, судя по всему, перепутали МИА "Россия сегодня" и Russia Today. По ее словам, ничем другим решение Вильнюса о запрете вещания RT объяснить нельзя.

Литва ограничила трансляцию Russia Today из-за направленных в адрес журналиста Дмитрия Киселева санкций, который, по мнению литовских властей, возглавляет телеканал. Симоньян назвала это решение "фантасмагорической тупостью", передает Федеральное агентство новостей.

"Дмитрий Киселев возглавляет МИА "Россия сегодня". Они, наверное, в Google просто забили "Россия сегодня", и им перевело Russia Today. Ничем другим эту фантасмагорическую тупость я объяснить не могу", — заявила Симоньян.

Главный редактор заявила об этом в эфире телеканала "Россия-24". Она также напомнила, что возглавляет RT уже 15 лет, с момента его основания.

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Автор: Борис Нестеров
#литва #rt #симоньян

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