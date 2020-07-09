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3:46   9 Июля 2020
Происшествия

Деревянную статую жены Трампа в Словении уничтожил огонь

Деревянную статую жены Трампа в Словении уничтожил огонь

Правоохранители Словении расследуют инцидент с деревянной статуей, изображавшей жену Дональда Трампа Меланию. Скульптуру уничтожил огонь.

Статуя находилась неподалеку от словенского города Севница. Там выросла Мелания Трамп. Статую из ствола липы с помощью бензопилы вырезал местный скульптор Алеш Жупевц. Кто причастен к ее сожжению, неизвестно. Информацией об этом поделилось агентство Reuters.

В окрестностях Севницы скульптура появилась в июле прошлого года. Мастер изобразил первую леди США в том платье, которое было на ней надето во время инаугурации Дональда Трампа.

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Автор: Борис Нестеров
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