Деревянную статую жены Трампа в Словении уничтожил огонь

Правоохранители Словении расследуют инцидент с деревянной статуей, изображавшей жену Дональда Трампа Меланию. Скульптуру уничтожил огонь.

Статуя находилась неподалеку от словенского города Севница. Там выросла Мелания Трамп. Статую из ствола липы с помощью бензопилы вырезал местный скульптор Алеш Жупевц. Кто причастен к ее сожжению, неизвестно. Информацией об этом поделилось агентство Reuters.

В окрестностях Севницы скульптура появилась в июле прошлого года. Мастер изобразил первую леди США в том платье, которое было на ней надето во время инаугурации Дональда Трампа.