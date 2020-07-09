Мисмари назвал лживыми заявления о присутствии ЧВК "Вагнера" на нефтяных месторождениях

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари раскрыл связь главы Национальной нефтегазовой корпорации (ННК) и Турции. По его словам, ННК работает в интересах Анкары.

Турция стремится оккупировать Ливию, заявил Мисмари. По его словам, вмешательство Анкары в дела Ливии является колонизацией, агрессией и оккупацией.

Мисмари обратил внимание, что в последнее время появляется много разговоров о нефти Национальной нефтегазовой корпорации (ННК), которая базируется в Триполи. Официальный спикер ЛНА возмутился безосновательным словам главы ННК, который заявил, что ранее в нефтеналивном порту ас-Сидра были ЧВК "Вагнера". По словам Мисмари, эти обвинения являются недостоверными.

Спикер ЛНА напомнил о преступных группировках, которые находятся на нефтеналивных станциях аз-Завии и других объектах Западного региона. Однако ННК никогда не рассказывала об этих силах.

"Это все проплаченная пропаганда с целью давления на ЛНА", — подчеркнул Мисмари.

Представитель ливийской армии заявил, что участие ННК можно объяснить желанием Турции денег. Любой доллар, который попадает в Центральный банк, сразу уходит в Анкару, передает Федеральное агентство новостей.