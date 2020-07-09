Губернатора Хабаровского края задержали из-за обвинения в организации убийств бизнесменов

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в сотрудничестве с организованной преступной группой и организации ряда жестоких убийств. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Фургала задержали в рамках расследования многоэпизодного дела о совершении особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах, передает РИА Новости. В ближайшее время следствие вынесет губернатору обвинение.

ФСБ сопровождает деятельность Следственного комитета. СК настаивает на заключении Фургала под стражу. Четыре участника организованной преступной группы уже задержаны, им предъявлены обвинения.