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Губернатора Хабаровского края задержали из-за обвинения в организации убийств бизнесменов

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2:42   9 Июля 2020
Общество

Губернатора Хабаровского края задержали из-за обвинения в организации убийств бизнесменов

Губернатора Хабаровского края задержали из-за обвинения в организации убийств бизнесменов

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в сотрудничестве с организованной преступной группой и организации ряда жестоких убийств. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Фургала задержали в рамках расследования многоэпизодного дела о совершении особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах, передает РИА Новости. В ближайшее время следствие вынесет губернатору обвинение.

ФСБ сопровождает деятельность Следственного комитета. СК настаивает на заключении Фургала под стражу. Четыре участника организованной преступной группы уже задержаны, им предъявлены обвинения.

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Автор: Руслан Неглинный
#убийства #хабаровский край #Фургала

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