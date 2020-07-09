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 Мисмари: турецкие грузовые суда с оружием и техникой регулярно появляются у берегов Ливии

Мисмари: турецкие грузовые суда с оружием и техникой регулярно появляются у берегов Ливии
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2:29   9 Июля 2020
Политика

Мисмари: турецкие грузовые суда с оружием и техникой регулярно появляются у берегов Ливии

Мисмари: турецкие грузовые суда с оружием и техникой регулярно появляются у берегов Ливии

Турция пытается захватить Ливию и взять под контроль весь район нефтяного полумесяца. Ливийская национальная армия (ЛНА) ежедневно отслеживает передвижения турецких сил, которые продолжают двигаться на восток.

Анкара удерживает под контролем значительный регион на западе Ливии, оказывает активную поддержку преступным группировкам на юге Триполи, перебрасывает боевикам новые силы и вооружение. Об этом рассказал представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари в интервью Sky News.

Турция планирует захватить нефтяные месторождения Ливии и страну в целом. В то время как ЛНА проводит исключительно оборонительные операции, Турция продолжает свою агрессивную политику и продвигается на восток. Мисмари добавил, что сейчас ливийская армия готовится к нападению турецких сил на Сирт. Военнослужащие находятся в полной боевой готовности, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #ливия #вмешательство #мисмари

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