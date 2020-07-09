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Губернатора Хабаровского края задержали из-за обвинения в организации убийств бизнесменов

Губернатора Хабаровского края задержали из-за обвинения в организации убийств бизнесменов

 Онищенко осудил заболевшего СОVID-19 Болсонару за игнорирование мер безопасности

Онищенко осудил заболевшего СОVID-19 Болсонару за игнорирование мер безопасности
Мисмари назвал лживыми заявления о присутствии ЧВК "Вагнера" на нефтяных месторождениях

Мисмари назвал лживыми заявления о присутствии ЧВК "Вагнера" на нефтяных месторождениях

 Мисмари: турецкие грузовые суда с оружием и техникой регулярно появляются у берегов Ливии

Мисмари: турецкие грузовые суда с оружием и техникой регулярно появляются у берегов Ливии
Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

 Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

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2:02   9 Июля 2020
Политика

Посол Антонов прокомментировал сообщения о "сговоре" между РФ и талибами

Посол Антонов прокомментировал сообщения о "сговоре" между РФ и талибами

Информация о якобы сговоре России с талибами против американских военных является полнейшей ложью. Соответствующее заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов напомнил, что ни одного доказательства сотрудничества России с талибами нет. Все это указывает на то, что подобные обвинения являются ложью. Он также добавил, что Россия не хочет победы боевиков в Афганистане. Соответствующее заявление российский посол сделал в рамках онлайн-дискуссии, которая была проведена Центром национальных интересов в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Газета New York Times со ссылкой на неназванные источники ранее выпустила материал, в котором говорилось, что Россия якобы платила связанным с талибами боевикам за нападения на солдат США в Афганистане. Каких-либо доказательств своей информации СМИ не предоставило. Президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию, предположив, что данная история могла быть выдумана с целью навредить ему и республиканцам.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #сговор #антонов #талибы

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