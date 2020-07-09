Посол Антонов прокомментировал сообщения о "сговоре" между РФ и талибами

Информация о якобы сговоре России с талибами против американских военных является полнейшей ложью. Соответствующее заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов напомнил, что ни одного доказательства сотрудничества России с талибами нет. Все это указывает на то, что подобные обвинения являются ложью. Он также добавил, что Россия не хочет победы боевиков в Афганистане. Соответствующее заявление российский посол сделал в рамках онлайн-дискуссии, которая была проведена Центром национальных интересов в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Газета New York Times со ссылкой на неназванные источники ранее выпустила материал, в котором говорилось, что Россия якобы платила связанным с талибами боевикам за нападения на солдат США в Афганистане. Каких-либо доказательств своей информации СМИ не предоставило. Президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию, предположив, что данная история могла быть выдумана с целью навредить ему и республиканцам.