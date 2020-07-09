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1:43   9 Июля 2020
Политика

Помпео заявил о сохранении США статуса "мирового лидера" по борьбе с COVID-19

Помпео заявил о сохранении США статуса "мирового лидера" по борьбе с COVID-19

Соединенные Штаты продолжают оставаться "мировым лидером" в контексте борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Такую уверенность выказал госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга в среду.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее выступил с заявлением, в котором присвоил США статус "мирового лидера" в борьбе с пандемией. По его словам, американская сторона смогла добиться значительных успехов в сферах тестирования и лечения COVID-19. Президент также назвал Соединенные Штаты "вентиляторным королем" из-за количества производимого медицинского оборудования, превышающего нужды страны, передает РИА Новости.

"Нет сомнений, что США были и останутся мировым лидером, когда это касается не только глобальной пандемии, но и мировой инфраструктуры системы и институтов здравоохранения", — заявил Помпео.

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории США продолжает оставаться рекордным по сравнению с другими странами. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных уже превышает показатель в три млн, тогда как скончались за весь период пандемии почти 132 тыс. человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#дональд трамп #сша #пандемия коронавируса

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