Онищенко осудил заболевшего СОVID-19 Болсонару за игнорирование мер безопасности

Президент Бразилии Жаир Болсонару, у которого накануне диагностировали СОVID-19, после выступления перед журналистами снял защитную маску, когда рядом были люди. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал такие действия "глупым риском".

Первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке отметил, что изначально следовало провести пресс-конференцию за специальным стеклом, чтобы максимально свести к нулю эпидемиологическую угрозу. Онищенко также напомнил, что Болсонару включен в группу риска, так как у него есть избыточный вес и, скорее всего, он страдает от нарушений в работе эндокринной системы, передает телеканал "360".

"Глупый риск... Он, конечно, не обременен высокой культурой поведения. Если ты знаешь, что заразен, делать так не надо было. Но это уже проблемы воспитания", — подчеркнул политик.

К слову, Онищенко осудил и поведение представителей СМИ. По его словам, журналисты находились на встрече без средств индивидуальной защиты, поэтому "претензии обоюдные".