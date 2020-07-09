Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онищенко осудил заболевшего СОVID-19 Болсонару за игнорирование мер безопасности

Онищенко осудил заболевшего СОVID-19 Болсонару за игнорирование мер безопасности

 СМИ рассказали о грядущих в августе изменениях в начислении пенсий

СМИ рассказали о грядущих в августе изменениях в начислении пенсий
Помпео заявил о сохранении США статуса "мирового лидера" по борьбе с COVID-19

Помпео заявил о сохранении США статуса "мирового лидера" по борьбе с COVID-19

 Террористы в Сирии изготовили химоружие для организации провокации

Террористы в Сирии изготовили химоружие для организации провокации
Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

 Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»
Онищенко осудил заболевшего СОVID-19 Болсонару за игнорирование мер безопасности

Онищенко осудил заболевшего СОVID-19 Болсонару за игнорирование мер безопасности

 СМИ рассказали о грядущих в августе изменениях в начислении пенсий

СМИ рассказали о грядущих в августе изменениях в начислении пенсий
Помпео заявил о сохранении США статуса "мирового лидера" по борьбе с COVID-19

Помпео заявил о сохранении США статуса "мирового лидера" по борьбе с COVID-19

 Террористы в Сирии изготовили химоружие для организации провокации

Террористы в Сирии изготовили химоружие для организации провокации
Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

 Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»
0:33   9 Июля 2020
Политика

Террористы в Сирии изготовили химоружие для организации провокации

Террористы в Сирии изготовили химоружие для организации провокации

Боевики запрещенной в России группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" планируют обвинить Дамаск в применении химического оружия на территории нескольких селений в Идлибе. Об этом сообщил руководитель российского ЦПВС контр-адмирал Александр Щербицкий.

Во время брифинга, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что боевики "Хайат Тахрир Аш-Шам" подготовили по меньшей мере 15 самодельных взрывных устройств, внутри которых находится ядовитая субстанция неизвестного происхождения, передают РИА новости.

Накануне также стало известно, что боевиками запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" был организован обстрел нескольких населенных пунктов в Сирии на территории провинций Алеппо и Латакия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #сирия #дамаск #террористы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...