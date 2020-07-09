Террористы в Сирии изготовили химоружие для организации провокации

Боевики запрещенной в России группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" планируют обвинить Дамаск в применении химического оружия на территории нескольких селений в Идлибе. Об этом сообщил руководитель российского ЦПВС контр-адмирал Александр Щербицкий.

Во время брифинга, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что боевики "Хайат Тахрир Аш-Шам" подготовили по меньшей мере 15 самодельных взрывных устройств, внутри которых находится ядовитая субстанция неизвестного происхождения, передают РИА новости.

Накануне также стало известно, что боевиками запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" был организован обстрел нескольких населенных пунктов в Сирии на территории провинций Алеппо и Латакия.