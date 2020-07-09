Украинцы собирают подписи за отставку Владимира Зеленского

Петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста президента Украины появилась на сайте главы государства. Авторы петиции заявили, что Зеленский обманул свой народ, а значит должен освободить занимаемое им место.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ранее составило на украинского лидера Владимира Зеленского два административных протокола из-за того, что он несвоевременно отчитался об изменениях в своем имуществе. После этого глава государства задокументировал получение около 500 тысяч долларов от продажи имущества, передает РИА Новости.

В петиции сказано, что Зеленский должен уйти в отставку или признать, что за несколько дней до второго тура 18 апреля этого года он обманул своих избирателей. Петиция была создана политтехнологом Виктором Уколовым, который отметил, что Зеленский пообещал уйти с президентского кресла в случае нарушения им законодательства Украины.