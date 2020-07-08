Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ рассказали о грядущих в августе изменениях в начислении пенсий

СМИ рассказали о грядущих в августе изменениях в начислении пенсий

 Бывшая солистка «Лицея» посоветовала, как уменьшить число разводов в РФ

Бывшая солистка «Лицея» посоветовала, как уменьшить число разводов в РФ
Обанкротившийся олигарх Полонский устроил драку с обманутым дольщиком

Обанкротившийся олигарх Полонский устроил драку с обманутым дольщиком

 Небензя ответил на обвинения в адрес РФ о военном вмешательстве в Ливию

Небензя ответил на обвинения в адрес РФ о военном вмешательстве в Ливию
Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

 Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»
СМИ рассказали о грядущих в августе изменениях в начислении пенсий

СМИ рассказали о грядущих в августе изменениях в начислении пенсий

 Бывшая солистка «Лицея» посоветовала, как уменьшить число разводов в РФ

Бывшая солистка «Лицея» посоветовала, как уменьшить число разводов в РФ
Обанкротившийся олигарх Полонский устроил драку с обманутым дольщиком

Обанкротившийся олигарх Полонский устроил драку с обманутым дольщиком

 Небензя ответил на обвинения в адрес РФ о военном вмешательстве в Ливию

Небензя ответил на обвинения в адрес РФ о военном вмешательстве в Ливию
Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

 Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»
23:51   8 Июля 2020
Политика

Обанкротившийся олигарх Полонский устроил драку с обманутым дольщиком

Обанкротившийся олигарх Полонский устроил драку с обманутым дольщиком

Драка между бывшим главой строительной компании Mirax Group Сергеем Полонским и дольщиком произошла в "Башне Федерации", расположенной в Москва-сити. Об этом сообщают СМИ.

Полонский решил устроить публичное мероприятие в ресторане "Сиксти", владельцем которого он когда-то являлся. За день до этого он устроил скандал с сотрудниками заведения, которые не подготовили ресторан к его прибытию. Ранее бизнесмен также хотел заявить о себе перед форумом либерально-центристской "Партии Роста", передает "ПолитНовигатор".

Ко второму визиту Полонского сотрудники "Башни Федерации" были уже готовы. В фойе к нему подошел мужчина, который представился обманутым дольщиком ЖК "Кутузовская миля". Он заявил, что вложил деньги в квартиру, но не получил недвижимость. После этого между дольщиком и бизнесменом началась драка.

В итоге Полонский пригрозил сотрудникам здания, что в следующий раз придет туда уже в качестве хозяина. Также он посоветовал местным арендаторам покинуть помещение. Согласно информации СМИ, в отношении бизнесмена может быть начато уголовное дело.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#москва #драка #полонский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...