Обанкротившийся олигарх Полонский устроил драку с обманутым дольщиком

Драка между бывшим главой строительной компании Mirax Group Сергеем Полонским и дольщиком произошла в "Башне Федерации", расположенной в Москва-сити. Об этом сообщают СМИ.

Полонский решил устроить публичное мероприятие в ресторане "Сиксти", владельцем которого он когда-то являлся. За день до этого он устроил скандал с сотрудниками заведения, которые не подготовили ресторан к его прибытию. Ранее бизнесмен также хотел заявить о себе перед форумом либерально-центристской "Партии Роста", передает "ПолитНовигатор".

Ко второму визиту Полонского сотрудники "Башни Федерации" были уже готовы. В фойе к нему подошел мужчина, который представился обманутым дольщиком ЖК "Кутузовская миля". Он заявил, что вложил деньги в квартиру, но не получил недвижимость. После этого между дольщиком и бизнесменом началась драка.

В итоге Полонский пригрозил сотрудникам здания, что в следующий раз придет туда уже в качестве хозяина. Также он посоветовал местным арендаторам покинуть помещение. Согласно информации СМИ, в отношении бизнесмена может быть начато уголовное дело.