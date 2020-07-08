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23:16   8 Июля 2020
Политика

Небензя ответил на обвинения в адрес РФ о военном вмешательстве в Ливию

Небензя ответил на обвинения в адрес РФ о военном вмешательстве в Ливию

Распространение дезинформации о "военном вмешательстве" России в дела Ливии является неприемлемым. Соответствующее мнение выразил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Небензя в ходе своего выступления напомнил, что Россия неоднократно говорила об отсутствии своих военных в зоне боевых действий в Ливии. Он также обратил внимание, что нет ни одного доказательства того, что ливийском кризисе задействованы российские граждане.

"Но мы знаем о военных других государств, включая те государства, которые обвиняют нас что они находятся на ливийской земле, как на востоке, так и на западе", — отметил Небензя.

Российский постпред выразил сожаление в связи с тем, что некоторые представители ООН оказались замечены в распространении ложных данных по Ливии. Он назвал недопустимым подобное поведение для высокопоставленного члена ООН. В своей речи Небензя говорил об исполняющей обязанности спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Турко Уильямс.

Иностранные СМИ в мае опубликовали материалы о конфиденциальном докладе группы экспертов по Ливии. В нем говорится о якобы присутствии в рядах Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара иностранных военных, включая представителей ЧВК "Вагнер".

Василий Небензя заявил, что соответствующий доклад о якобы присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии основан на сфабрикованной информации. Он считает, что его авторы пытаются дискредитировать политику РФ в Ливии. Российский постпред выразил обеспокоенность в связи с "утечкой" конфиденциального доклада в СМИ. Он обратил внимание, что подобное происходит уже не впервые.

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Автор: Василий Пименов
#оон #ливия #небензя

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