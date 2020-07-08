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СМИ рассказали о грядущих в августе изменениях в начислении пенсий

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22:48   8 Июля 2020
Общество

СМИ рассказали о грядущих в августе изменениях в начислении пенсий

СМИ рассказали о грядущих в августе изменениях в начислении пенсий

Выплаты работающим пенсионерам и получателям накопительных пенсий в августе будут увеличены. Об этом сообщили журналисты Федерального агентства новостей.

Начисление новых льгот начнется с 1 августа 2020 года. Они будут предоставлены пенсионерам старше 75 лет. До этого увеличение пенсии полагалось только для лиц, чей возраст достиг 80 лет, передает ФАН.

Также для работающих пенсионеров будет проведен перерасчет пенсий за счет пенсионных балов, накопленных в прошлом году, стоимость которых составляет 93 рубля за один. Для повышения пенсионных выплат можно использовать до трех балов, то есть прибавка будет составлять около трехсот рублей.

Помимо пенсионеров, предусмотрены льготы и для других слоев населения. Продолжается выплата пособий в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка возрастом до 16 лет. Кроме того, единовременно можно получить помощь в размере 28,5 тысячи рублей для беременных жен военнослужащих по призыву.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #пенсия #льготы

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