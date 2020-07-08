Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бывшая солистка «Лицея» посоветовала, как уменьшить число разводов в РФ

Бывшая солистка «Лицея» посоветовала, как уменьшить число разводов в РФ

 Мурашко: вакцинация против коронавируса будет добровольной

Мурашко: вакцинация против коронавируса будет добровольной
США могут ограничить доступ к китайским соцсетям TikTok и WeChat

США могут ограничить доступ к китайским соцсетям TikTok и WeChat

 Эксперты составили прогнозы изменения нефтяных цен в условиях второй волны коронавируса

Эксперты составили прогнозы изменения нефтяных цен в условиях второй волны коронавируса
Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

 Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»
Бывшая солистка «Лицея» посоветовала, как уменьшить число разводов в РФ

Бывшая солистка «Лицея» посоветовала, как уменьшить число разводов в РФ

 Мурашко: вакцинация против коронавируса будет добровольной

Мурашко: вакцинация против коронавируса будет добровольной
США могут ограничить доступ к китайским соцсетям TikTok и WeChat

США могут ограничить доступ к китайским соцсетям TikTok и WeChat

 Эксперты составили прогнозы изменения нефтяных цен в условиях второй волны коронавируса

Эксперты составили прогнозы изменения нефтяных цен в условиях второй волны коронавируса
Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

 Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»
22:22   8 Июля 2020
Политика

США могут ограничить доступ к китайским соцсетям TikTok и WeChat

США могут ограничить доступ к китайским соцсетям TikTok и WeChat

США в ближайшие две недели введут ряд новых санкций против Китая. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Отныне Вашингтон будет воспринимать Гонконг как часть КНР, а не отдельное образование, заявил О'Брайен. Также в ближайшее время в силу вступит ряд документов, реализующих эту концепцию, передает ТАСС.

"На стол президента поступает большое количество законопроектов, я думаю, что будет <...> большое количество действий в отношении Китая", — добавил О'Брайен.

Власти США также намерены ограничить доступ к популярному китайскому приложению TikTok и социальной сети WeChat. По мнению О'Брайена, они внедряются "для получения личных данных американцев, которые затем отправляются в Пекин, где их могут использовать для враждебных целей".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #санкции #китай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...