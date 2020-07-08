США могут ограничить доступ к китайским соцсетям TikTok и WeChat

США в ближайшие две недели введут ряд новых санкций против Китая. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Отныне Вашингтон будет воспринимать Гонконг как часть КНР, а не отдельное образование, заявил О'Брайен. Также в ближайшее время в силу вступит ряд документов, реализующих эту концепцию, передает ТАСС.

"На стол президента поступает большое количество законопроектов, я думаю, что будет <...> большое количество действий в отношении Китая", — добавил О'Брайен.

Власти США также намерены ограничить доступ к популярному китайскому приложению TikTok и социальной сети WeChat. По мнению О'Брайена, они внедряются "для получения личных данных американцев, которые затем отправляются в Пекин, где их могут использовать для враждебных целей".