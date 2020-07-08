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21:19   8 Июля 2020
Общество

Мурашко: вакцинация против коронавируса будет добровольной

Мурашко: вакцинация против коронавируса будет добровольной

Россияне смогут сами выбрать, нужна ли им вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства напомнил, что в настоящее время в стране есть 17 перспективных вакцин от коронавируса. Однако вакцинация против инфекции будет носить добровольный характер.

Он отметил, что на сегодняшний день в российских медицинских учреждениях находятся около 112 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом. По словам Мурашко, сейчас уровень заболеваемости находится под контролем, однако расслабляться еще рано.

Врачи пока не могут заявить о полном отсутствии иммунной реакции на коронавирус, пояснил он. Мурашко добавил, что за время пандемии среди граждан стало больше сторонников вакцинации, так как они поняли всю опасность вируса.

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Автор: Юлия Яковлева
#вакцинация #минздрав рф #коронавирус #Мурашко

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