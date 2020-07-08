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21:48   8 Июля 2020
Россия

Бывшая солистка «Лицея» посоветовала, как уменьшить число разводов в РФ

Бывшая солистка «Лицея» посоветовала, как уменьшить число разводов в РФ

Одного месяца, который сейчас дается на обдумывание супругам, желающим расторгнуть брак, явно недостаточно. Если этот срок увеличить, количество разводов в России может сократиться.

Об этом в среду, 8 июля, заявила экс-солистка группы «Лицей, Светлана Беляева, которая сейчас работает личным психологом и в этом качестве приняла участие в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Разводы. Нужно ли спасать российские семьи».

«Месяц на развод — это, конечно, маловато. За три месяца может произойти какое-то сближение людей. Но лучше увеличить срок развода до полугода, особенно для семей с детьми это очень важно», — заявила Светлана Беляева.

При этом она добавила, что больше всего от развода страдают дети, хотя, если единственным связывающим супругов фактором является ребенок – это тоже нездоровая ситуация.

Бывшая солистка «Лицея» посоветовала, как уменьшить число разводов в РФ

Сейчас, отметила психолог, многие супружеские пары пытаются сохранить свой брак лишь в силу традиций, не понимая при этом, как преодолевать бытовые проблемы. Помощником в сохранении семьи, по ее словам, могут выступить время и осознание того, что семейная жизнь, совместная жизнь – это ежедневный труд.

Сама Светлана Беляева, по ее словам, выходила замуж один раз и до сих пор в браке.

«Я вообще многодетная мама, у меня трое детей, еще я воспитала пасынка. Фактически у меня четверо детей. Вокруг меня в шоу-бизнесе много людей, которые поддерживают традиции. В любой семье есть какие–то периоды сложные. Другое дело, проходим мы их вместе или нет», — поделилась бывшая солистка.

Она также добавила, что невозможно избежать кризиса в семье, но нужно сразу воспитывать в детях понимание, что семья – это не просто начало чего-то хорошего, а что семья – это работа, это труд.

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Автор: Александр Люблинский
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