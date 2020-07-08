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21:07   8 Июля 2020
Происшествия

США пытаются влиять на Россию, "беспокоясь" об аресте Сафронова

США пытаются влиять на Россию, "беспокоясь" об аресте Сафронова

Посольство США выразило свое беспокойство арестом экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова в "своих" интересах. Об этом сообщает "Инфореактор".

Советник главы Роскосмоса, бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов стал фигурантом уголовного дела по статье о госизмене. Сотрудники ФСБ задержали Сафронова 7 июля. Правоохранители начали проверку материалов расследования.

Пресс-служба посольства США "обеспокоилась" арестом Сафронова. Американские представители заявили, что в России якобы действует компания "против прессы".

Диппредставительства забывают о случаях притеснений СМИ на территории штатов. Очевидные заявления их представителей являются вмешательством во внутренние дела России.

Пресс-служба Лефортовского суда Москвы сообщила, что арестованный по подозрению в госизмене Сафронов останется под арестом до 6 сентября. По данным следствия, подозреваемый передавал данные спецслужбам Чехии о мерах безопасности России и ее военно-технической базе ее обороны.

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало заявления посольства США. В МИД заявили, что журналистам стоит заниматься своими делами, сообщает "Инфореактор".

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Автор: Илья Романович
#сша #вмешательство #сафронов #росгосмос

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