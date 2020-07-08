ГИБДД допустила увеличение предельной скорости на некоторых дорогах России

Максимально допустимую скорость на ряде российских трасс могут увеличить до 150 км/ч, заявил заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин.

Говорить про увеличение предельной скорости до 130 км/ч можно будет в скором времени. В то же время с развитием документов по стандартизации, технологии, содержанию, уборке и ремонту высокоскоростных дорог можно будет начать обсуждать и увеличение допустимой скоростной нормы до 150 км/ч, заметил Понарьин в комментарии "Комсомольской правде".

Необходимо учитывать предел проектирования дороги, заметил заместитель начальника ГИБДД. Для трасс первой категории и четырехполосных с разделительной полосой он составляет 150 км/ч, сообщил Понарьин.