Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ГИБДД допустила увеличение предельной скорости на некоторых дорогах России

ГИБДД допустила увеличение предельной скорости на некоторых дорогах России

 ФСБ приобщила к делу Сафронова два заключения о передаче секретных сведений

ФСБ приобщила к делу Сафронова два заключения о передаче секретных сведений
Эксперты составили прогнозы изменения нефтяных цен в условиях второй волны коронавируса

Эксперты составили прогнозы изменения нефтяных цен в условиях второй волны коронавируса

 Володин рассказал, что коронавирус был выявлен у многих депутатов ГД

Володин рассказал, что коронавирус был выявлен у многих депутатов ГД
Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

 МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах
ГИБДД допустила увеличение предельной скорости на некоторых дорогах России

ГИБДД допустила увеличение предельной скорости на некоторых дорогах России

 ФСБ приобщила к делу Сафронова два заключения о передаче секретных сведений

ФСБ приобщила к делу Сафронова два заключения о передаче секретных сведений
Эксперты составили прогнозы изменения нефтяных цен в условиях второй волны коронавируса

Эксперты составили прогнозы изменения нефтяных цен в условиях второй волны коронавируса

 Володин рассказал, что коронавирус был выявлен у многих депутатов ГД

Володин рассказал, что коронавирус был выявлен у многих депутатов ГД
Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

 МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах
21:01   8 Июля 2020
Общество

ГИБДД допустила увеличение предельной скорости на некоторых дорогах России

ГИБДД допустила увеличение предельной скорости на некоторых дорогах России

Максимально допустимую скорость на ряде российских трасс могут увеличить до 150 км/ч, заявил заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин.

Говорить про увеличение предельной скорости до 130 км/ч можно будет в скором времени. В то же время с развитием документов по стандартизации, технологии, содержанию, уборке и ремонту высокоскоростных дорог можно будет начать обсуждать и увеличение допустимой скоростной нормы до 150 км/ч, заметил Понарьин в комментарии "Комсомольской правде".

Необходимо учитывать предел проектирования дороги, заметил заместитель начальника ГИБДД. Для трасс первой категории и четырехполосных с разделительной полосой он составляет 150 км/ч, сообщил Понарьин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#гибдд #скорость #трассы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...