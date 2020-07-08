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20:48   8 Июля 2020
Экономика

Эксперты составили прогнозы изменения нефтяных цен в условиях второй волны коронавируса

Эксперты составили прогнозы изменения нефтяных цен в условиях второй волны коронавируса

Неожиданный рост числа заболевших COVID-19 на территории США вызвал беспокойство у игроков фондовых бирж. Эксперты оценили вероятность нового обвала на рынке энергоресурсов в условиях второй волны распространения инфекции.

Очередная вспышка распространения коронавируса на территории США вызвала ответную реакцию среди инвесторов. Игроки бирж стали менее активны на рынке энергоресурсов, так как боятся очередного обвала цен. Однако снижение спроса на энергоносители произойдет далеко не во всех случаях. К примеру, ситуация в Китае демонстрирует способность преодолеть кризис и продолжать наращивать потребление. Об этом изданию NEWS.ru рассказал глава отдела Института энергетических исследований РАН​ Вячеслав Кулагин.

Вероятно, восстановление спроса после пандемии будет происходить по V-образной схеме, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Однако не стоит ждать резкого восстановления показателей, так как пандемия вызвала существенный провал в мировом энергопотреблении.

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Автор: Василий Пименов
#сша #китай #энергетика #цены на нефть #коронавирус

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