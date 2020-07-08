ФСБ приобщила к делу Сафронова два заключения о передаче секретных сведений

Представители ФСБ внесли в расследование по делу советника главы госпредприятия "Роскосмос" Ивана Сафронова два документа, свидетельствующие о том, что арестованный передавал сведения, имеющие статус секретности.

Согласно словам представителя защиты бывшего корреспондента издания "Ведомости" Ивана Павлова, одно из заключений датировано сентябрем прошедшего года, а на втором указан март 2020 года. Также он отметил, что с бумагами юристов еще не ознакомили, но уже внесли в поставление о возбуждении уголовного дела. Сейчас Сафронов находится в московском СИЗО "Лефортово".

Сотрудники силовой структуры считают, что журналиста завербовала в 2012 году чешская сторона. И с тех пор он передавал им запрашиваемые сведения.

Также по делу высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что происшествие рассматривается отдельно от журналисткой деятельности арестованного и исключил возможность введения в заблуждение.