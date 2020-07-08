Минздрав РФ попросили разрешить назначение "Авифавира" амбулаторным больным

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил Министерство здравоохранения РФ разрешить назначать лекарственный препарат "Авифавир" пациентам, которые проходят лечение в домашних условиях.

Об этом рассказал средствам массовой информации руководитель фонда Кирилл Дмитриев. Клинические исследования второй и третьей фаз показали эффективность применения этого лекарства. Лучшие результаты он показывает на начальной и средней стадиях развития заболевания.

"Авифавир" уже прошел регистрацию в Минздраве, поэтому руководство РФПИ приняло решение обратиться в министерство с просьбой разрешить применять этот препарат дома. Он стал третьим российским лекарством, одобренным Минздравом для борьбы с коронавирусной инфекцией. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.