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20:24   8 Июля 2020
Общество

Минздрав РФ попросили разрешить назначение "Авифавира" амбулаторным больным

Минздрав РФ попросили разрешить назначение "Авифавира" амбулаторным больным

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил Министерство здравоохранения РФ разрешить назначать лекарственный препарат "Авифавир" пациентам, которые проходят лечение в домашних условиях.

Об этом рассказал средствам массовой информации руководитель фонда Кирилл Дмитриев. Клинические исследования второй и третьей фаз показали эффективность применения этого лекарства. Лучшие результаты он показывает на начальной и средней стадиях развития заболевания.

"Авифавир" уже прошел регистрацию в Минздраве, поэтому руководство РФПИ приняло решение обратиться в министерство с просьбой разрешить применять этот препарат дома. Он стал третьим российским лекарством, одобренным Минздравом для борьбы с коронавирусной инфекцией. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#минздрав #коронавирус #авифавир

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