Понасенков считает, что в ближайшие 20-30 лет институт брака себя полностью изживет

По мере развития цивилизации институт брака утратит свое значение, так как для человеческой популяции это временное явление.

Такое мнение в ходе онлайн-конференции на тему «Разводы. Нужно ли спасать российские семьи», которую в среду провела Медиагруппа «Патриот», высказал режиссер, телеведущий и публицист Евгений Понасенков.

По мнению эксперта, который специализируется на историческом ревизионизме, институт брака полностью распадется в ближайшие два-три десятилетия.

«Есть вещи объективно психологические, исторические, есть развитие популяции, общества. Мы не сможем остановить ни хорошие, ни плохие тенденции развития нашей популяции. Брак — это временное явление в жизни человека и в истории», подчеркнул Понасенков.

Также телеведущий добавил, что с исторической точки зрения бряк представляет собой недавнее и вынужденное явление, так как раньше у людей не было социальных гарантий и продолжительность жизни была гораздо короче.

«Не было пенсий, и нужны были дети, жена или кто-то, кто будет кормить в старости. Когда продолжительность жизни возросла, благодаря медицине, приматы — люди так называемые — стали чаще менять свои предпочтения», — напомнил эксперт.

Таким образом, по его словам, люди перестали бояться разрушать свои семейные союзы и чаще отказываться от них, и теперь уже никакие традиции и законы на остановят процесс разрушения института брака, даже если прописать это в Конституции, с биологией все равно ничего нельзя поделать.

«Если мы вернемся во времена XIX века, то мы вернемся в ад, потому что вся русская литература — это сплошное несчастье в браке, в литературе, творчестве и жизни. Ну, я не буду рассказывать, как жена мучила Толстого, как Достоевский мучил свою жену», — напомнил Понасенков.

В заключение телеведущий уточнил, что разрушение института брака не грозит человеческой популяции исчезновением, потому что отношения между изменятся, но не пропадут окончательно, просто они превратятся в «конкретные взаимосвязи».