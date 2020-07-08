ФАН напомнил о "грехах" либеральных СМИ, критикующих арест Сафронова

Журналисты либеральных СМИ активно публикуют статьи о невиновности советника главы Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова, который был задержан по подозрению в госизмене. Истинные намерения этих журналистов вызывают вопросы.

Либеральных журналистов ранее уличали в поддержке обвиняемых в различных правонарушениях россиян. Представители либеральной общественности заступались за связанного с террористами журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова, распространяющего фейки про коронавирус корреспондента "Радио Свободы" Татьяну Вольтскую и других нарушителей закона в РФ.

Некоторые либеральные деятели заступаются за преступников, поскольку боятся раскрытия собственных правонарушений, сообщает Федеральное агентство новостей. В том случае, если суд докажет вину Сафронова в госизмене, его защитники тоже окажутся причастными к этому преступлению, заключила редакция ФАН.