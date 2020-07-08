Володин рассказал, что коронавирус был выявлен у многих депутатов ГД

Десятки российских депутатов успешно прошли лечение после выявления у них инфекции COVID-19. С таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что коронавирус был выявлен у 35 депутатов Госдумы, которые впоследствии успешно выздоровели. По его словам, это достаточно высокий показатель.

"На сегодняшний день у нас переболевших и тех, кто имеет антитела, 35 человек. Это много", — сказал он.

Председатель сообщил об обнаружении антител у троих депутатов, пишет REGNUM. Он обратился с призывом к парламентариям бережно относиться друг к другу.

Телеканал "360" сообщал, что Минздрав РФ одобрил выпуск препарата против COVID-19 российского производства "Коронавир".