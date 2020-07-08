Гутерреш: ООН работает над созданием демилитаризованной зоны в Ливии

Организация Объединенных Наций стремится к урегулированию ситуации в Ливии, разрабатывая новый проект создания демилитаризованной зоны на территории государства, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

ООН активно работает в области разрешения ливийского кризиса, рассматривая возможность организации демилитаризованной зоны, передает RT слова главы Организации со ссылкой на ТАСС. Гутерреш также добавил, что подобные инициативы направлены на соблюдение договоренностей и спасение жизней людей.

Турецкое военное командование планирует провести военно-морские учения неподалеку от ливийских берегов, сообщили ранее арабские СМИ. По мнению журналистов из Турции, Анкара намерена "послать сигнал" европейскому сообществу, властям Греции и прочим государствам, задействованным в миссии IRINI.