Милонов предложил поставить «отвергнутые» американские памятники в Москве

Российский миллиардер Андрей Филатов заявил, что готов вывезти из США скульптуры Теодора Рузвельта и губернатора российских поселений в Северной Америке Александра Баранова, которым грозит демонтаж из-за движения Black Lives Matter.

Фонд предпринимателя Art Russe, который собирает и хранит произведения советских времен, надеется приобрести статуи, чтобы доставить в Санкт-Петербург во имя сохранения «культурного и исторического наследия», пишет CNN style.

Российский депутат Виталий Милонов идею поддерживает, хотя и считает, что тратиться сейчас нужно на благотворительность.

«Лично я, наверное, усмотрел бы другое применение деньгам, — поделился своим мнением с «Политикой сегодня» Виталий Милонов. — Особенно сейчас. Потратил бы их, может быть, на дела милосердия».

Политик уверен, что «нация, которая скидывает своих героев, заслуживает быть нацией со скинутыми героями». Также депутат отмечает, что памятники ему жалко, но особого трепета к Рузвельту он не испытывает. Представители Фонда, напротив, утверждают, что глубоко уважают государственных деятелей, оставивших позитивный след в истории России.

Петербург, по мнению Милонова, «спасатели статуй» выбрали не случайно — в городе традиционно много памятников, которые олицетворяют международное сотрудничество России и Запада.

«Хотя искренне считаю, что и Москва тоже прекрасно бы подошла, — размышляет политик. — Можно поставить где-то в районе американского посольства. Пусть смотрят из-под своих гомосечьих флагов».

Сейчас восьмидесятилетний памятник Теодору Рузвельту находится у входа к Музею естественной истории в Нью-Йорке. Протестующие недовольны, что коня американского президента ведут под уздцы афроамериканец и индеец, подвластные «белому» главе государства. Живущий недалеко от музея журналист Соломон Волков на радио «Свобода» подчеркнул, что дебаты вокруг памятника ведутся давно. При этом скульптор Джеймс Фрэзер отмечал, что своим произведением хотел показать «дружелюбие Рузвельта ко всем расам».

Памятник Александру Баранову на Аляске активисты требуют снести по другой причине — последователи движения Black Lives Matter считают, что на правителе региона лежит ответственность за геноцид коренного населения Аляски. Тем не менее статуя была установлена по заказу местных филантропов в 1980-е годы.