Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК

Издание "Открытые медиа" отметилось фейком о голосовании по поправкам к Конституции. Журналисты опубликовали материал о "солидных выплатах", которые якобы получили руководители комиссий в УИКах Москвы. Основанием для вброса стало анонимное сообщение.

Дополнительная премия, как сообщало СМИ, полагалась им за "удачное голосование". Корреспондент Федерального агентства новостей обратился за комментарием материала к члену Мосгоризбиркома Олегу Смолкину. Тот категорически исключил саму возможность провести хоть какие-то скрытые манипуляции с денежными вознаграждениями для сотрудников УИКов.

"Члены комиссий работают публично, вокруг их деятельности всегда много средств массовой информации, за ними следят разные политические партии, в том числе оппозиционные", — сказал член МГИК.

Публикация "Открытых медиа" — фейк. Об этом говорит и тот факт, что основанием для материала стало сообщение о выплатах от некого анонима из УИКа в Троицком административном округе Москвы. Он не назвал ни себя, ни хоть каких-то координат участка. Читатели никак не могут проверить ни подлинность сообщений, ни существование этого анонима.