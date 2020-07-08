Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Грудинина обязали выплатить более миллиарда рублей «Совхозу им. Ленина»

Грудинина обязали выплатить более миллиарда рублей «Совхозу им. Ленина»

 Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК

Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК
Турецкие СМИ: военный флот Анкары проведет учения вблизи берегов Ливии

Турецкие СМИ: военный флот Анкары проведет учения вблизи берегов Ливии

 Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ
Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

 МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах
Грудинина обязали выплатить более миллиарда рублей «Совхозу им. Ленина»

Грудинина обязали выплатить более миллиарда рублей «Совхозу им. Ленина»

 Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК

Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК
Турецкие СМИ: военный флот Анкары проведет учения вблизи берегов Ливии

Турецкие СМИ: военный флот Анкары проведет учения вблизи берегов Ливии

 Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ
Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

 МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах
19:22   8 Июля 2020
Общество

Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК

Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК

Издание "Открытые медиа" отметилось фейком о голосовании по поправкам к Конституции. Журналисты опубликовали материал о "солидных выплатах", которые якобы получили руководители комиссий в УИКах Москвы. Основанием для вброса стало анонимное сообщение.

Дополнительная премия, как сообщало СМИ, полагалась им за "удачное голосование". Корреспондент Федерального агентства новостей обратился за комментарием материала к члену Мосгоризбиркома Олегу Смолкину. Тот категорически исключил саму возможность провести хоть какие-то скрытые манипуляции с денежными вознаграждениями для сотрудников УИКов.

"Члены комиссий работают публично, вокруг их деятельности всегда много средств массовой информации, за ними следят разные политические партии, в том числе оппозиционные", — сказал член МГИК.

Публикация "Открытых медиа" — фейк. Об этом говорит и тот факт, что основанием для материала стало сообщение о выплатах от некого анонима из УИКа в Троицком административном округе Москвы. Он не назвал ни себя, ни хоть каких-то координат участка. Читатели никак не могут проверить ни подлинность сообщений, ни существование этого анонима.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#фейк #открытые медиа #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...