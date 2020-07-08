Турецкие СМИ: военный флот Анкары проведет учения вблизи берегов Ливии

Военно-морские силы Турции готовятся к маневрам у побережья Ливии.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), в морской декларации Navtex турецкого флота заявили, что учения пройдут в трех различных областях. Маневры проводятся для того, чтобы "послать сообщение" странам Европейского союза, Греции и государствам, участвующим в европейской миссии IRINI, ведущей мониторинг за соблюдением оружейного эмбарго ООН.

Так Анкара демонстрирует силу перед другими странами и организациями. Кроме того, турецкая сторона намерена продолжить разжигать ливийский конфликт и сотрудничать с преступным Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, поставляя ему оружие и боевиков.