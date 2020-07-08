Полиция в очередной раз задержала Петра Верзилова

Издателя "Медиазоны" и участника скандальной группы Pussy Riot сообщил о своем задержании журналистам.

Активист в беседе с корреспондентами заявил, что правоохранители встретили его у здания радиостанции "Эхо Москвы" и повезли на обыск. По словам источника ТАСС в органах, следственные действия в отношении Верзилова связаны с уголовным делом о массовых беспорядках, которые прошли 27 июня в столице РФ.

Ранее следствие предъявило обвинение Верзилову по факту наличия у него иностранного гражданства, о котором Верзилов не сообщил в правовом порядке. За совершенное нарушение участнику арт-группы "Война" грозит денежный штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы.