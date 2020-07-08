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 Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК

Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК
Турецкие СМИ: военный флот Анкары проведет учения вблизи берегов Ливии

Турецкие СМИ: военный флот Анкары проведет учения вблизи берегов Ливии

 Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

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19:19   8 Июля 2020
Происшествия

Полиция в очередной раз задержала Петра Верзилова

Полиция в очередной раз задержала Петра Верзилова

Издателя "Медиазоны" и участника скандальной группы Pussy Riot сообщил о своем задержании журналистам.

Активист в беседе с корреспондентами заявил, что правоохранители встретили его у здания радиостанции "Эхо Москвы" и повезли на обыск. По словам источника ТАСС в органах, следственные действия в отношении Верзилова связаны с уголовным делом о массовых беспорядках, которые прошли 27 июня в столице РФ.

Ранее следствие предъявило обвинение Верзилову по факту наличия у него иностранного гражданства, о котором Верзилов не сообщил в правовом порядке. За совершенное нарушение участнику арт-группы "Война" грозит денежный штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы.

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Автор: Борис Нестеров
#задержание #полиция #обыск #верзилов

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