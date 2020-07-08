Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

Инфляционные процессы в начале июля текущего года ускорились на 0,3%. Аналитики Росстата полагают, что катализатором роста может быть плановое изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Инфляция в конце июня 2020 года оказалась нулевой, однако в начале текущего месяца она разогналась до 0,3%. Потребительские цены на ряд продуктов увеличились в диапазоне от 0,2% (хлеб ржаной) до 0,5% (мясо курицы). Некоторые продукты, наоборот, начинают дешеветь — особенно это заметно на примере мясной продукции и детского питания. Данные Росстата публикует "Финмаркет".

Изменение динамики инфляции происходит на фоне ежегодного изменения тарифов на услуги ЖКХ. Средняя стоимость отопления увеличилась на 2,8%, стоимость поставки газа изменилась на 3%. Разные регионы России проводят повышение тарифов в соответствии со своей спецификой, ряд граждан имеет право на льготы при оплате счетов.