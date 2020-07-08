Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Грудинина обязали выплатить более миллиарда рублей «Совхозу им. Ленина»

Грудинина обязали выплатить более миллиарда рублей «Совхозу им. Ленина»

 Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК

Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК
Турецкие СМИ: военный флот Анкары проведет учения вблизи берегов Ливии

Турецкие СМИ: военный флот Анкары проведет учения вблизи берегов Ливии

 Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ
Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

 МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах
Грудинина обязали выплатить более миллиарда рублей «Совхозу им. Ленина»

Грудинина обязали выплатить более миллиарда рублей «Совхозу им. Ленина»

 Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК

Смолкин опроверг заявления "Открытых медиа" о дополнительных выплатах главам УИК
Турецкие СМИ: военный флот Анкары проведет учения вблизи берегов Ливии

Турецкие СМИ: военный флот Анкары проведет учения вблизи берегов Ливии

 Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ
Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

Фролов: РФ вступает в гонку со временем при строительстве «Северного потока-2»

 МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах

МИД Китая призвал ВОЗ искать источник коронавируса и в других странах
19:19   8 Июля 2020
Экономика

Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

Росстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ

Инфляционные процессы в начале июля текущего года ускорились на 0,3%. Аналитики Росстата полагают, что катализатором роста может быть плановое изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Инфляция в конце июня 2020 года оказалась нулевой, однако в начале текущего месяца она разогналась до 0,3%. Потребительские цены на ряд продуктов увеличились в диапазоне от 0,2% (хлеб ржаной) до 0,5% (мясо курицы). Некоторые продукты, наоборот, начинают дешеветь — особенно это заметно на примере мясной продукции и детского питания. Данные Росстата публикует "Финмаркет".

Изменение динамики инфляции происходит на фоне ежегодного изменения тарифов на услуги ЖКХ. Средняя стоимость отопления увеличилась на 2,8%, стоимость поставки газа изменилась на 3%. Разные регионы России проводят повышение тарифов в соответствии со своей спецификой, ряд граждан имеет право на льготы при оплате счетов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #инфляция #росстат #тарифы жкх

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...