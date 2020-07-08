Грудинина обязали выплатить более миллиарда рублей «Совхозу им. Ленина»

В соответствии с решением апелляционного суда, Павел Грудинин по-прежнему должен выплатить более миллиарда рублей «Совхозу имени Ленина». Таков размер ущерба, нанесенного предприятию незаконной сделкой Грудинина по отчуждению и продажи земель. С 2018 года коммерсант предпринял несколько попыток уйти от долговых обязательств, все они лежали за рамками закона. Между тем эксперты оценивают решение суда как справедливое и необходимое для предприятия.

Грудинин должен выплатить более миллиарда рублей (1 млрд 66 млн 219 тысяч рублей) своему же предприятию за передачу в 2008 году двух крупных земельных участков из собственности совхоза фирме, учредителем которой выступил он сам — «ТТ Девелопмент». Суд признал земельную сделку незаконной, так как она не была одобрена всеми акционерами, а стоимость переданных участков была занижена в десятки раз. Апелляционная инстанция оставила решение суда в силе, отклонив жалобу коммерсанта.

Адвокат Артем Игнатенко, представляющий интересы истцов, оценил решение суда как справедливое и рассказал, что ждет Грудинина в случае невыплаты долга.

«Если Павел Николаевич не вернет соответствующие денежные средства, то служба судебных приставов России каким-либо образом постарается обратить взыскание на принадлежащее ему имущество», — заявил Игнатенко.

Пока решение суда первой инстанции не вступало в законную силу, Грудинин неоднократно пытался увильнуть от неминуемой выплаты. Одна из таких попыток, загодя заблокированная судом, была связана с так называемой «вексельной схемой»: махинатор продал совхозу собственные векселя, после чего внес их в уставный капитал двух дочерних компаний предприятия — ООО «Оздоровительный центр» и ООО «Медицинский центр Совхоза им. Ленина». В результате у предприятия образовалась задолженность перед своим же директором.

Тогда акционеры совхоза обратились в суд, чтобы воспрепятствовать цепочке незаконных действий Павла Грудинина. Суд в свою очередь наложил запрет на регистрацию изменений по увеличению уставного капитала двух зависимых от совхоза компаний, а также запретил всем трем юридическим лицам распоряжаться бумагами.

«Это (схема с векселями — прим.ред.) было сделано для того, чтобы, когда апелляционный суд подтвердит решение суда первой инстанции о взыскании убытков с господина Грудинина, он и ЗАО "Совхоз им. Ленина" имели возможность зачесть эти перекрестные обязательства, тем самым избежав возможности обращения взыскания на личное имущество должника», — объяснил не увенчавшийся успехом замысел адвокат акционеров.

Еще одна попытка Грудинина не возвращать совхозу деньги связана с так называемым «планом реструктуризации», который был одобрен силами Грудинина и который позволил бы коммерсанту растянуть выплаты на 6 лет. Соответствующее решение также было признано ничтожным.

Кто выигрывает от решения суда

Источники в совхозе и независимые эксперты утверждают, что решение суда скажется благотворно на развитии ЗАО «Совхоз им. Ленина». В частности, предприятие сможет с лихвой восполнить недостачу в прибыли, вызванную экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Проблемы со сбытом продукции в связи с режимом самоизоляции описал сам Павел Грудинин в своем заявлении в ФНС. Тогда он просил об отсрочке по уплате налогов, так как прибыль совхоза, по его словам, в период пандемии снизилась. Очевидно, возвращение 1 млрд рублей в бюджет предприятия поможет решить эту проблему.

«Основное, что следует знать по результатам судебного решения — это то, что "Совхоз им. Ленина" должен получить от Грудинина денежные средства в размере 1 млрд рублей, и вот сейчас эти денежные средства буду возвращены в Совхоз, — говорит источник, близкий к руководству предприятия. — В результате в цене вырастут акции ЗАО, от чего выиграют все без исключения акционеры, а само предприятие получит денежные средства, которые сможет использовать на свое развитие».

По словам источника, развитие предприятия будет возможно лишь в случае, если Павел Грудинин отстранится от управления ЗАО «Совхоз им. Ленина»:

«В противном случае существует вероятность, что он снова найдет более интересное применение этим деньгам».

В свою очередь адвокат Игнатенко разъяснил, что решение суда позволит повысить стоимость акций предприятия.

«Сами акционеры в результате этого судебного акта не получают ничего, все возвращается обратно в совхоз. То есть, акционеры этими действиями повышают стоимость своих акций, которые напрямую завязаны на деятельности совхоза», — объяснил адвокат истцов.

Пиар карибских офшоров

Грудинин уже не раз заявлял публично, что у него нет денег на выплату штрафа. «Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет», — говорит он. Однако после скандального развода стали известны теневые финансовые подробности о «красном барине». Экс-супруга отсудила у Грудинина 42% акций и офшор в Белизе. А в марте 2019 года ЦИК РФ отказал в передаче депутатского мандата Алферова Грудинину на основании наличия у последнего иностранных счетов на момент регистрации кандидатом в депутаты.

«Можно сделать вывод, что на 22 июля 2016 года — день, когда уполномоченный представитель КПРФ представил в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы <...> господин Грудинин владел не менее чем шестью счетами в швейцарском банке и был стопроцентным бенефициаром белизского офшора и тем самым грубо нарушил федеральный закон о выборах депутатов Госдумы», — цитирует ТАСС члена ЦИК Евгения Шевченко.

То, что деньги у Грудинина есть, подтверждают и публикации в СМИ о том, что директор ЗАО вывел из Совхоза через аффилированные компании больше 9 млрд рублей в офшоры. Зачем же тогда фан-группа олигарха объявила сбор денег в помощь Грудинину? Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло уверен, что публично объявленный сбор средств — это претензия на иллюзию народной поддержки и отчаянная попытка привлечь внимание.

«Я думаю, что миллиард они никогда не соберут. Это все чисто какая-то пиар акция, чтобы изобразить картину, что народ солидарен с миллиардером Грудининым. Это само по себе смешно», — говорит Илья Ремесло.

Также эксперт считает, что люди не должны спасать рублем провинившегося олигарха.

«У Грудинина есть еще много других активов. Он богатый человек, у него, явно, состояние больше, чем один миллиард. Общая стоимость его состояния оценивалась в 10 миллиардов. Если одну десятую отдаст, не думаю, что он от этого сильно обеднеет, а если нет, то пусть продает имущество. Чего с людей то деньги собирать, которые не виноваты в его прегрешениях», — говорит Ремесло, напоминая, как именно разбогател Грудинин — путем махинаций и шантажа.

Известно также, что помимо средств, выведенных в офшоры, у Павла Грудинина есть и зарплата в размере 2 млн рублей в месяц, хотя он является нелегитимным директором предприятия, и больше 126 млн рублей премий, выписанных из кассы «народного» предприятия с 2015 года. Возможно, решение суда даст Грудинину шанс реабилитироваться перед совхозом, на землях которого он разбогател.