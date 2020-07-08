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18:24   8 Июля 2020
Экономика

Доплату к пенсии можно получить через отказ от натуральных льгот

Доплату к пенсии можно получить через отказ от натуральных льгот

Граждане России имеют право на получение доплаты к пенсии в случае отказа от ряда натуральных видов помощи. Начисление средств будет произведено за счет неиспользованных услуг санаториев и других организаций.

Неработающие пенсионеры, в соответствии с установленными правилами, могут рассчитывать на натуральную помощь, которая предоставляется им в виде путевок в санатории. Далеко не все граждане пользуются этими бесплатными услугами, поэтому они могут отказаться от участия в программе и получить материальную компенсацию. Средний размер дополнительной выплаты составляет 3,3 тыс. рублей, сообщается в блоге "Сотрудник Пенсионного фонда".

Определение механизма формирования выплаты установлено Конституционным судом России. Отказавшийся от дополнительной помощи гражданин не сможет получить путевку в течение года. При запросе компенсации необходимо учитывать характер оказываемой услуги. В ряде случаев региональные меры поддержки не станут основанием для начисления доплаты.

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Автор: Яна Либерман
#россия #пенсии #льготы #доплаты

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