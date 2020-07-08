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18:17   8 Июля 2020
Политика

Тихонов стал управляющим директором завода-производителя самолетов Бе-200

Тихонов стал управляющим директором завода-производителя самолетов Бе-200

Управляющим директором Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса им. Г.М.Бериева стал Михаил Тихонов. Об этом в среду, 8 июля, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По данным "Интерфакса", Тихонов много лет работал управленцем. В частности, он занимал должность заместителя губернатора Ростовской области, а также работал главой министерства промышленности и энергетики региона.

Кроме этого, на протяжении многих лет Тихонов работал на руководящих должностях в промышленных организациях региона. Он также возглавлял "Ростовский завод гражданской авиации №412". Теперь в должности управляющего директора ему предстоит продолжить реализацию программы развития предприятия, выполнить приоритетные программы и проекты.

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Автор: Илья Романович
#бе-200 #тихонов #оак

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