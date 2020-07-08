СМИ: оправдание Сафронова с помощью кейса Голунова невозможно из-за тяжести преступления

Представители либеральной общественности пытаются оправдать Ивана Сафронова, обвиняемого в сотрудничестве со специальными службами Чехии, используя отработанную в делах Ивана Голунова и Светланы Прокопьевой схему. Но этот провальный путь.

Названных людей связывает журналистская деятельность. Однако Сафронов, ранее работавший в "Коммерсанте" и "Ведомостях", подозревается Федеральной службой безопасности в государственной измене. Речь идет о передаче сведений, касающихся военной и оборонной сфер России, в одно из государств-членов Североатлантического альянса. Сафронов, который последнее время был советником руководителя Роскосмоса, может за разглашение государственной тайны получить 20 лет тюремного заключения.

Оппозиция пытается перевести дело в сферу журналистской деятельности Сафронова, указывая на его провокационные материалы в "Коммерсанте", посвященные военно-промышленному комплексу страны. Однако эта версия не имеет под собой оснований, так как соавтор журналиста Александра Джорджевич не задержана, а к самому изданию нет никаких претензий со стороны правоохранителей.

Представители либеральной тусовки пытаются представить дело как "политическое". Поддержку Сафронову выразили американское агентство Bloomberg, немецкое издание Deutsche Welle, английская BBC и некоторые другие. Кроме того, в защиту экс-журналиста выступил блогер Рустем Адагамов, который сам обвиняется в изнасиловании 12-летней дочери.

Среди прочих сторонников Сафронова — юрист ФБК (организация признана в РФ иноагентом) Любовь Соболь, экс-руководитель редакции "Дождя" Михаил Зыгарь и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Те же люди и СМИ ранее поддерживали Прокопьеву и Голунова. Однако журналисты, в отличие от Сафронова, обвинялись в оправдании терроризма и хранении наркотиков соответственно. Голунова в ходе расследования оправдали.

Подробнее читайте в материале Nation News.