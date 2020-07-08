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18:13   8 Июля 2020
Наука

Минздрав одобрил препарат от коронавируса компании "Р-фарм"

Минздрав одобрил препарат от коронавируса компании "Р-фарм"

Лекарство от COVID-19 "Коронавир" производства компании "Р-фарм" получило одобрение Минздрава РФ, следует из данных госреестра лекарственных средств.

Основой "Коронавира" является то же действующее вещество, что и у других препаратов, которые одобрил Минздрав для борьбы с коронавирусом — фавипиравир. Первым одобренным российским лекарством стал "Авифавир". Клинические испытания действующего вещества проводились в апреле. В июне лекарство доставили в 35 регионов РФ и Белоруссию. На ближайшее время запланированы поставки в Казахстан.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минздрав #лекарство #коронавирус

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