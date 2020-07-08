Гендиректора нижегородской "дочки" "Газпрома" арестовали по делу о крупной взятке

Глава компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай арестован по подозрению в коррупции. Решение вынес суд по иску следователей.

Суд арестовал генерального директора ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело о коррупции, сопряженной с вымогательством. Как сообщили в СКР по Нижегородской области, Югаю уже предъявлено обвинение. Ранее сообщалось о его задержании.

По версии СК, в текущем году подозреваемый топ-менеджер "дочки" "Газпрома" Югай и двое его сообщников получали от поставщиков материально-технических ресурсов от одного до трех процентов от общей суммы заключаемых с ними договоров. Расследование продолжается.