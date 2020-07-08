Банк России реализовал валюты на 10 млрд рублей в рамках борьбы с волатильностью

Российский Центробанк осуществил очередную продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила. На внутреннем рынке были проданы платежные средства объемом более 10 млрд рублей, это необходимо для поддержания стабильности экономики.

Ежедневно российский регулятор реализует на рынке валюту стоимостью около 10 млрд рублей, что позволяет избежать дестабилизации рынка и избежать роста волатильности. Механизм установлен в соответствии с принятым в России бюджетным правилом и позволяет не только повысить устойчивость финансового сектора, но и продемонстрировать его предсказуемость инвесторам, пишет ТАСС.

Всего Банк России в период коронакризиса продал 967,3 млрд рублей. Ожидается, что торговые операции будут осуществляться до тех пор, пока не будет реализован механизм продажи валюты из запасов Фонда национального благосостояния.