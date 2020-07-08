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17:42   8 Июля 2020
Общество

Россиянам сообщили, что международные перелеты вряд ли возобновятся раньше конца сентября

Россиянам сообщили, что международные перелеты вряд ли возобновятся раньше конца сентября

Граждане РФ могут рассчитывать на возобновление авиасообщения с другими странами не раньше конца сентября. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

Международные авиаперелеты возобновятся только в случае снятия угрозы распространения COVID-19, добавили в АТОР. В первую очередь откроются перелеты по самым популярным туристическим направлениям. Речь идет о странах Средиземноморья, в частности о Турции.

Что же касается Азии, Таиланда, Вьетнама, Израиля и других стран, то делать какие-либо прогнозы относительно них довольно сложно, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Для россиян доступны курорты Крыма и Краснодарского края. Гостиницы и отели крымского полуострова заполнены на 90%, отмечает канал "360".

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Автор: Яна Либерман
#туризм #атор #авиасообщение

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