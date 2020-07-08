Россиянам сообщили, что международные перелеты вряд ли возобновятся раньше конца сентября

Граждане РФ могут рассчитывать на возобновление авиасообщения с другими странами не раньше конца сентября. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

Международные авиаперелеты возобновятся только в случае снятия угрозы распространения COVID-19, добавили в АТОР. В первую очередь откроются перелеты по самым популярным туристическим направлениям. Речь идет о странах Средиземноморья, в частности о Турции.

Что же касается Азии, Таиланда, Вьетнама, Израиля и других стран, то делать какие-либо прогнозы относительно них довольно сложно, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Для россиян доступны курорты Крыма и Краснодарского края. Гостиницы и отели крымского полуострова заполнены на 90%, отмечает канал "360".