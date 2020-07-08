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18:12   8 Июля 2020
Россия

В ГД оценили расторжение Украиной меморандума с РФ по борьбе с терроризмом

В ГД оценили расторжение Украиной меморандума с РФ по борьбе с терроризмом

Украинское правительство по инициативе СБУ прекратило действие меморандума о сотрудничестве с РФ в борьбе с терроризмом. Однако решение Киева не стало неожиданностью для Москвы. Об этом «Политике Сегодня» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Мы же с вами знаем, что еще во время Порошенко были разорваны все договоры и соглашения с РФ о мире, дружбе и сотрудничестве. По всем другим направлениям мы давно уже с Украиной не сотрудничаем», — объяснил депутат.

Депутат Шерин связал с политикой Зеленского решение Киева по борьбе с терроризмом

В пояснительной записке украинского правительства говорится, что разрыв меморандума «позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины».

«Надо же Зеленскому хоть что-то с нами не продлевать. Это ни к чему не приведет. Мы на Украину уже давно ни в чем не рассчитываем и в этом плане не сотрудничаем вообще в никаких направлениях», — подытожил Шерин.

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом Россия и Украина подписали в июле 2012 года в Ялте. Договор ежегодно продлевался автоматически, до этого дня.

В 2019 году утратили силу соглашения о дружбе и сотрудничестве между Киевом и Москвой, и договор от 1995 года «Об обмене правовой информацией».

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #украина #шерин #зеленский

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