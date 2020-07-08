Медикам не хватает служебного жилья и достойной зарплаты

Нехватку врачей в России исправят хорошая оплата труда и служебные квартиры, считает Олег Гриненко – проректор по лечебной работе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова. «Политика сегодня» обсудила с ним и его коллегой дефицит медиков в России.

Гриненко верит в вероятность пересмотра госбюджета на зарплату медицинских работников. Причем случиться это может уже в ближайшем будущем. Вместе с тем ему неизвестно, готовят ли программу поддержки врачей на «посткарантинное» время и как будет происходить привлечение людей в профессию. Зато на этот вопрос «Политике сегодня» ранее ответил проректор по административной работе Государственного педиатрического медицинского университета Иван Ляхов.

Проректор петербургского вуза по учебной работе Андрей Яременко детально объяснил изданию, как понижается стоимость обучения на врачебные специальности. Во-первых, указал он, это зависит от снижения других затрат – стоимости аренды, «коммуналки», налогов или зарплат сотрудников.

«Второй момент, который очень важен: существует государственный норматив государственных затрат на содержание одного студента, и стоимость обучения не должна быть меньше данного норматива, — пояснил завкафедрой хирургической стоматологии. — Иначе государство спросит: "Откуда вы взяли деньга на доучивание студента, который не доплатил? Наверное, вы заплатили из государственных источников". Поэтому это (спонтанное урезание стоимости за учебу) невозможно».

Исходя из этого, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет не станет понижать цены на обучение. Но и не будет повышать – это «самая главная социальная позиция» вуза, независимо от нынешнего уровня инфляции.