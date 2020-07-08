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17:41   8 Июля 2020
Россия

Медикам не хватает служебного жилья и достойной зарплаты

Медикам не хватает служебного жилья и достойной зарплаты

Нехватку врачей в России исправят хорошая оплата труда и служебные квартиры, считает Олег Гриненко – проректор по лечебной работе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова. «Политика сегодня» обсудила с ним и его коллегой дефицит медиков в России.

Гриненко верит в вероятность пересмотра госбюджета на зарплату медицинских работников. Причем случиться это может уже в ближайшем будущем. Вместе с тем ему неизвестно, готовят ли программу поддержки врачей на «посткарантинное» время и как будет происходить привлечение людей в профессию. Зато на этот вопрос «Политике сегодня» ранее ответил проректор по административной работе Государственного педиатрического медицинского университета Иван Ляхов.

Медикам не хватает служебного жилья и достойной зарплаты

Проректор петербургского вуза по учебной работе Андрей Яременко детально объяснил изданию, как понижается стоимость обучения на врачебные специальности. Во-первых, указал он, это зависит от снижения других затрат – стоимости аренды, «коммуналки», налогов или зарплат сотрудников.

«Второй момент, который очень важен: существует государственный норматив государственных затрат на содержание одного студента, и стоимость обучения не должна быть меньше данного норматива, — пояснил завкафедрой хирургической стоматологии. — Иначе государство спросит: "Откуда вы взяли деньга на доучивание студента, который не доплатил? Наверное, вы заплатили из государственных источников". Поэтому это (спонтанное урезание стоимости за учебу) невозможно».

Исходя из этого, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет не станет понижать цены на обучение. Но и не будет повышать – это «самая главная социальная позиция» вуза, независимо от нынешнего уровня инфляции.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #вуз #образование #учеба #медики

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